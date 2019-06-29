Осака, Япония, , 14:35 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался о судьбе украинских моряков-нарушителей, которые по приказу бывшего президента Украины Петра Порошенко в ноябре 2018 года вероломно вторглись в территориальные воды Российской Федерации и пытались прорваться через Керченский пролив. Соответствующее заявление Путин сделал сегодня, 29 июня, на пресс-конференции в Осаке, где завершился саммит «Большой двадцатки».

Украинские корабли Fsb.ru

По словам Путина, вопрос возвращения украинских моряков-нарушителей на родину, задержанных в России за нарушение государственной границы, необходимо решить в спокойном и рабочем режиме.

«Мы спокойно в рабочем режиме этот вопрос решим… Они исполняли просто приказ, мы отдаём себе в этом отчёт, но они нарушили российский закон», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что у российской стороны ко всей этой ситуации остаются вопросы, но их вполне можно решить в рабочем режиме.

Стоит отметить, что тема украинских моряков-нарушителей поднималась и на переговорах президента России Путина с президентом США Дональдом Трампом.