Осака, Япония, , 11:36 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал дело журналиста портала Meduza Ивана Голунова произволом. Об этом российский лидер сказал сегодня, 29 июня, на пресс-конференции в Осаке по итогам саммита «Большой двадцатки».

Владимир Путин Kremlin.ru

По словам Путина, ситуация вокруг журналиста Голунова это даже не несправедливость, а настоящий произвол. Всё это должно быть расследовано, а виновные должны быть наказаны.

«Что касается ситуации с Голуновым, то там не несправедливость, а произвол. Это просто произвол и он должен быть расследован и должны быть приняты соответствующие решения по этому вопросу», — сказал президент России.

Напомним, что журналисту Голунову сотрудниками правоохранительных органов были подброшены наркотики, после чего его задержали и обвинили в покушении на сбыт наркотических средств. Однако экспертиза установила, что Голунов никогда не прикасался к подброшенным ему наркотикам и не употреблял их. После этого обвинения в сбыте наркотиков были предъявлены уже сотрудникам полиции, которые задерживали Голунова.

При этом Владимир путин заявил, что правоохранительные органы все равно обязаны продолжать работать и пресекать противоправную деятельность, так как это совершенно очевидно.