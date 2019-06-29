Кабул, , 09:20 — REGNUM

В результате нападения боевиков на контрольно-пропускные пункты в Афганистане погибло не меньше 24 военных, сообщает 29 июня агентство Синьхуа, ссылаясь на представителей местных властей.

По данным источника, боевики организации «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) массировано стали наступать на контрольно-пропускные пункты в районе Нахрин провинции Баглан, расположенной на северо-востоке страны.

«В результате 24 человека погибли и девять получили ранения», — приводит агентство слова районного главы Фазлудина Муради.

Также представитель местных властей рассказал, что по данному факту начато расследование.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 8 июня, в результате нападения боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на западе афганской провинции Гор погибло не менее 15 человек.