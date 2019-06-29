Москва, , 09:02 — REGNUM

Компания-оператор газопровода «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG была вынуждена отозвать свою первую заявку на прокладку трубопровода через территориальные воды Дании вблизи острова Борнхольм в Балтийском море. Об этом накануне, 28 июня, сообщила пресс-служба компании.

Речь идёт о заявке, поданой более двух лет назад. Предполагалось, что газопровод «Северный поток — 2», по которому должен пойти российский газ в Германию, будет проложен через территориальные воды Дании к югу от датского острова Борнхольм.

Власти Дании сознательно не давали этой заявке ход, чтобы затормозить строительство «Северного потока — 2». Ситуацию осложняет тот факт, что для одобрения этой заявки требуется не только согласие Датского энергетического агентства, но и министерства иностранных дел Дании.

Некоторое время назад Nord Stream 2 AG подала две другие заявки на прокладку «Северного потока — 2» через датскую исключительную экономическую зону вокруг все того же острова Борнхольм. Отказ по этим заявкам сделать довольно сложно, так как правовой режим исключительной экономической зоны регулируется Конвенцией ООН по морскому праву. В этом случае Дания может тормозить процесс согласования заявок только требуя проведения экологической экспертизы. Поскольку в мире проложено довольно много трубопроводов по дну морей, позиции Копенгагена в этом вопросе слабы и совсем отказать Nord Stream 2 AG будет проблематично.

Стоит отметить, что Финляндия, Швеция и Германия уже давно разрешили прокладывать «Северный поток — 2» через свои исключительные экономические зоны.