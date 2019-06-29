Сеул, , 05:56 — REGNUM

Никаких конкретных решений относительно новой встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына на текущий момент не принято. Об этом 29 июня сообщил агентству «Рёнхап» представитель администрации президента Южной Кореи Чонг Ва Дэ.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын Иван Шилов © ИА REGNUM

«На данный момент ещё ничего не решено», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать сегодняшнее обращение главы Белого дома к Ким Чен Ыну через Twitter.

При этом представитель президентской администрации подчеркнул, что Южная Корея по-прежнему выступает за возобновление диалога между США и КНДР, и позиция официального Сеула по этому вопросу никак не поменялась.

Напомним, ранее сегодня Дональд Трамп в своём микроблоге публично обратился к Ким Чен Ыну с предложением «встретиться на границе в демилитаризованной зоне, чтобы просто пожать руки».

Президент США отправляется в Южную Корею с двухдневным визитом по завершении саммита G20 в японской Осаке.