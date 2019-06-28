Москва, , 15:16 — REGNUM

России необходимо проявлять инициативу на переговорах на саммите «Большой двадцатки» и ставить вопрос о необходимости возврата российской дипломатической собственности — тем более, что сейчас, после доклада Мюллера, для этого имеются дополнительные основания. Об этом заявил завкафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Сидоров в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Саммит «Группы двадцати» и приглашённых государств Kremlin.ru

«Это наш вопрос. А мы его поставили? Где мы ставили наш вопрос? Мы должны ставить те вопросы, которые нас интересуют. К сожалению, по очень многим вопросам наш МИД говорит, что «мы им покажем», а потом не показывает ничего. К сожалению, можно перечислить массу случаев», — заявил Сидоров.

«Вопрос о нашей собственности должны поставить мы. Именно этого, весьма возможно, американцы от нас и ждут. Потому что любые санкции, которые вводятся, заключаются в том, чтобы убедить нас сесть за стол переговоров и говорить по тем вызовам, которые они сами поставили по их повестке дня», — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что саммит важен с точки зрения того, как теперь поведёт себя президент США Дональд Трамп после того, как американские следователи пришли к выводу о несуществовании сговора его штаба с российской стороной с целью искажения результатов президентских выборов 2016 года.

«Трамп свободен после доклада Мюллера? Пойдёт он на то, чтобы встретиться с Путиным в полномасштабной формате? Ведь они встречались три раза — два раза на полях и в Хельскинки единственная полномасштабная встреча. Конкретным результатом могла бы быть договорённость Трампа с Путиным о том, что они проведут такую встречу где-либо осенью этого года», — отметил Сидоров.

В марте 2019 года стало известно о завершении так называемого российского расследования. Итоговый доклад главе Минюста передал спецпрокурор Роберт Мюллер, который курировал в течение двух лет следствие о предполагаемом российском вмешательстве в выборы 2016 года. Следователи указывают на существование попыток представителей России повлиять на предвыборную гонку в США, при этом они были известны штабу Дональда Трампа, однако достаточных оснований для выводов о каком-либо «сговоре» американские следователи не нашли.