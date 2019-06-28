Кемерово, 28 июня 2019, 12:58 — REGNUM
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв встретился с жителями микрорайона «Кемерово-Сити», которые жалуются на отсутствие детского сада. После чего Цивилёв публично со своих официальных страниц в социальных сетях отчитал мэра Кемерово Илью Середюка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
https://www.instagram.com/p/BzMlYb4nrCI/
Ранее СМИ сообщали, что Илья Середюк заявлял, что строительство детского сада не могут начать из-за частных домов. Жительница одного их них отказывается переезжать из-за того, что жить в этом месте ей велел Бог. Середюк отмечал, что переезда женщины власти будут добиваться через суд.
Отметим, что Сергей Цивилёв уже неоднократно отчитывал чиновников публично через социальные сети. 17 марта он написал, что «уборка снега в областной столице провалена». Через два дня критике со стороны губернатора подверглись градоначальники и других городов Кузбасса.
Читайте также: В Кузбассе глава Мысков уволился после критики губернатора