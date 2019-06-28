Кемерово, , 12:58 — REGNUM

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв встретился с жителями микрорайона «Кемерово-Сити», которые жалуются на отсутствие детского сада. После чего Цивилёв публично со своих официальных страниц в социальных сетях отчитал мэра Кемерово Илью Середюка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«По вине Середюка И. В сорваны все сроки. Жители так и не получили обещанного. Они возят детей на другой берег. Я людей понимаю, поэтому вынужден был вмешаться в ситуацию и утром встретился с кемеровчанами. На встречу вызвал строителей и главу города. Проект двух детсадов на 200 мест готов, деньги на их строительство тоже выделили, но работы до сих пор не начались. Приступать к строительству нужно как можно быстрее. До 1 сентябрь 2020 года детсад должен быть построен. Большая проблема — плохая информированность местных жителей. Люди жалуются на отсутствие диалога с мэрией. Им не объяснили, где какой объект будет располагаться. Отсюда различные домыслы и слухи. Такого не должно быть! (…) Мэрия и жители должны прислушиваться друг к другу. Нужно наладить диалог. На общественные слушания приду лично. Из-за сложившейся ситуации этот микрорайон буду держать на контроле. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв

https://www.instagram.com/p/BzMlYb4nrCI/

Ранее СМИ сообщали, что Илья Середюк заявлял, что строительство детского сада не могут начать из-за частных домов. Жительница одного их них отказывается переезжать из-за того, что жить в этом месте ей велел Бог. Середюк отмечал, что переезда женщины власти будут добиваться через суд.

Отметим, что Сергей Цивилёв уже неоднократно отчитывал чиновников публично через социальные сети. 17 марта он написал, что «уборка снега в областной столице провалена». Через два дня критике со стороны губернатора подверглись градоначальники и других городов Кузбасса.

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