В Кузбассе глава Мысков уволился после критики губернатора

Мыски, Кемеровская область, , 13:01 — REGNUM Глава Мысковского городского округа Кемеровской области Дмитрий Иванов написал заявление об отставке после встречи с губернатором региона Сергеем Цивилёвым, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как пояснили в администрации Кузбасса, мэр был приглашён на встречу в главой региона «для разбора чрезвычайного происшествия, возникшего на разрезе «Кийзасский», где произошёл сход породы бортового отвала». Напомним, в результате ЧП пострадали опоры линий электропередач, было перекрыто русло реки Большой Кийзас.

Сергей Цивилёв считает, что это происшествие показало слабую позицию городской администрации по защите интересов горожан.

«В прошлом году осенью в Мысках был серьёзный экологический конфликт. Я приезжал лично в город, участвовал в разрешении проблемы движения автотранспорта с Кийзаского разреза на железнодорожные станции вблизи Мысков. Проблема решается, но медленно. Кроме того, в Мысках ещё есть проблемы по угольным предприятиям, которые выбрасывают отходы в реки. И жители многократно обращались с просьбой навести порядок, — заявил губернатор. — Ситуация тяжелая, вы плохо защищаете интересы граждан в вопросах экологии. Это недопустимо. Вы знаете, что нарушения экологии влияют на развитие угольной отрасли, ведь мы меняем отношение к угольной промышленности, говорим о том, что она может быть экологически безопасной. К сожалению, вы очень плохо исполняли свои обязанности в вопросе защиты прав жителей. При отстаивании экологических интересов Кузбасса мы будем принимать жесткие решения, в том числе и кадровые».

В администрации региона указали, что Дмитрий Иванов уволился «по собственному желанию».