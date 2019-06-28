Москва, , 10:18 — REGNUM

«Российское военное вторжение» в Прибалтику маловероятно, однако Литва продолжает готовиться к подобному сценарию. Как сообщается в статье National Interest, прежде всего беспокойство у прибалтийской республики вызывает недавняя риторика Кремля, продолжающаяся в последние пять лет модернизация российских вооружённых сил, а также усиление обороноспособности Калининградской области, которая граничит с Литвой на северо-востоке.

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Отмечается, что литовские власти осознают «невысокую» вероятность нападения России, при этом некоторые в Вильнюсе продолжают считать, что Москва якобы расценивает Прибалтику как «временно потерянную территорию».

В Литве считают, что российские военные могут нанести массивный наземный удар из Белоруссии, к востоку от Литвы. По оценке министерства обороны республики, для этого у России есть 20 тыс. человек личного состава, включая морскую пехоту, а также дополнительные 120 тысяч человек в Западном военном округе, включая танковую армию. Кроме того, Россия обладает значительными воздушными ресурсами в регионе, а также военными кораблями в Балтийском море.

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При этом сама Литва на данный момент способна мобилизовать только 14 тысяч человек в сухопутных войсках и военно-морских силах, причём более трети из них отслужили всего десять месяцев и не имеют опыта. Помимо этого, Литва может рассчитывать на 5 тыс. добровольцев и 1,3 тысячи солдат из Германии, Нидерландов и Чехии.

В случае войны силы в Литве, вероятно, будут вести оборонительные действия, ожидая подкрепления НАТО, говорится в статье. Сейчас страна активно создает условия для ускорения переброски войск союзников, улучшая пропускные способности порта Клайпеда и железнодорожных линий европейского стандарта из Польши. Помимо этого, Литва надеется на размещение войск США на своей территории.

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Как сообщало ИА REGNUM, Литва вошла в НАТО в 2004 году. С 2014 года Литва просит Североатлантический альянс усилить свою группировку в республики. В стране уже размещён батальон быстрого реагирования под руководством Германии.