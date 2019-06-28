Айзенштадт, Австрия, , 09:50 — REGNUM

27 июня 2019 года исполнилось 30 лет со дня снятия «железного занавеса» на границе между Австрией и Венгрией. В этот день дипломаты обеих сторон поучаствовали в торжественных мероприятиях по случаю юбилея, пишет газета Kronen Zeitung.

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг и его венгерский коллега Петер Сийярто вместе с высокопоставленными чиновниками прибыли на место, где в 1989 году их предшественники Алоис Мок и Дьюла Хорн символически перерезали колючую проволоку.

По словам Шалленберга, знаменитая фотография, запечатлевшая этот момент, стала «образным выражением надежды, свободы и политических изменений». Он поблагодарил «смелых лиц, принимающих решения» того времени, которые приняли важные решения на пути к концу коммунистического восточного блока и тем самым выдвинули «мирный проект Европа».

«Летом 1989 года был ветер оптимизма, смелости, воли к переменам. Его не хватает в Европейском союзе сегодня. Требуется немного Wind of Change», — сказал Шалленберг, ссылаясь на хит группы Scorpions.

Петер Сийярто заявил, что с падением «железного занавеса» исчезло «несправедливое и угнетенное общество», «возникла новая Европа». Годы социализма в Венгрии он сравнил с тюрьмой.