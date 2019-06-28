Киев, , 07:43 — REGNUM

Восстановление полномочий России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) стало первым шагом к признанию Крыма российским регионом. Об этом бывший президент Украины Пётр Порошенко написал на своей странице в Facebook.

«Возвращение РФ в ПАСЕ — первый шаг к тому, чтобы россияне начали добиваться признания незаконной аннексии Крыма и оккупации Донбасса», — отметил Порошенко.

Он добавил, что украинская сторона каждый раз с трудом добивалась продления антироссийских санкций, а демарш делегации Украины в ПАСЕ был абсолютно оправдан. Он выразил надежду, что Киев примет «скоординированную с нашими партнерами позицию» к следующей сессии ассамблеи.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня ПАСЕ приняла резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации в полном объёме. Делегацию России пригласили к участию в июньской сессии ассамблеи, делегация Украины в знак протеста покинула заседание.

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