Киев, , 05:13 — REGNUM

Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о восстановлении прав российской делегации стало вполне ожидаемым шагом, заявила первый заместитель делегации Украины в ассамблее, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юлия Лёвочкина.

«Решение парламентариев ассамблеи — это дипломатический сигнал для новой украинской власти. Тактика ультиматумов, радикальных призывов и уклонения от переговоров не сработает», — приводит её комментарий пресс-служба партии.

Лёвочкина отметила, что «попытка продолжить без изменений политическую линию предшественников по урегулированию конфликта на Донбассе станет ошибкой» и «приведёт только к ухудшению отношений Украины со странами Европы».

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Напомним, 26 июня в ПАСЕ была принята резолюция о подтверждении полномочий российской делегации в полном объёме. Делегация России была приглашена к участию в июньской сессии ассамблеи.