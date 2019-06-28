Брюссель, , 04:37 — REGNUM

Новый исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер обвинил Россию в «подстрекательстве агрессии» в Европе. Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции по итогам министерских переговоров в НАТО.

«Подстрекателем агрессии сегодня в Европе является Россия», — заявил он.

Эспер добавил, что Россия после холодной войны якобы все еще пытается вмешиваться в демократические процессы соседних стран и активно использует право вето. По его мнению, Россия и Китай останутся стратегическими соперниками США и НАТО в долгосрочной перспективе. Кроме того, Эспер вновь безосновательно обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский лидер Владимир Путин в интервью Financial Times оценил возможность военного конфликта между Китаем и США как маловероятную. Он также выразил надежду, что противоречия между ядерными державами не приведут к военному конфликту.