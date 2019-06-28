Кишинёв, , 00:30 — REGNUM

«Евроинтеграция — единственный внешнеполитический вектор Молдавии», — заявил глава МИД Молдавии Нику Попеску по итогам встречи главлй МИД Литвы Линасом Линкявичюсом, передает ИА REGNUM.

Отвечая на вопросы журналистов о позиции Молдавии в отношении территориальной целостности Украины, Попеску сказал, что официально Молдавия считает Крым частью Украины, и уважает «территориальную целостность» Украины в той же мере, как Киев все последние годы уважает «территориальную целостность"Молдавии.

«Я приехал с посланием, что Республика Молдова — государство, которое имеет большое значение как для Европейского союза, так и для Литвы, — сказал Линкявичюс.