Москва, , 22:18 — REGNUM

В октябре-ноябре 2018 года хакеры западных спецслужб взломали российскую поисковую систему «Яндекс» и внедрили в неё шпионскую программу Regin, сообщает 27 июня агентство Reuters соссылкой на неназванные источники в разведслужбах.

Агентство напоминает, что вредоносная программа Regin является инструментом сообщества «Пять глаз», в которое входят представители спецслужб США, Британии, Австралии, Новой Зеландии и Канады.

Сообщается, что хакеры несколько недель имели доступ к системам «Яндекса», устанавливающим подлинность аккаунтов пользователей. Это дало им возможность понять эти механизмы и выдавать своих ботов за реальных пользователей российской поисковой системы.