Осака, Япония, , 19:02 — REGNUM

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и глава КНР Си Цзиньпин провели переговоры перед началом саммита G-20 в Осаке, 27 июня передает агентство Reuters.

Согласно заявлению после переговоров, лидеры провели «очень откровенный обмен мнениями» и договорились о необходимости «свободной и честной торговли».

Также сообщается, что Абэ пригласил Си Цзиньпина посетить Японию «во время цветения сакуры следующей весной».

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