Нур-Султан, , 18:26 — REGNUM

«Тема появления новых независимых государств не должен стоять костью в горле, когда речь идет о взаимоотношениях России и Казахстана. Как минимум — это непродуктивно», сказал казахстанский политолог, руководитель ОФ «Мир Евразии» Эдуард Полетаев, комментируя недавнее интервью «»Дело может закончиться оккупацией Казахстана», опубликованное на сайте ИА REGNUM.

По мнению казахстанского политолога, Дмитрий Верхотуров «по сути дает только один единственный прогноз».

»Он говорит о том, как может сложиться ситуация при определенном, неблагоприятном стечении обстоятельств. Теоретически, конечно, все может быть».

Однако, Полетаев уверен, что текущее развитие отношений России и Казахстана показывает, что «ситуация далека от неблагополучного сценария».

«Между Москвой и Нур-Султаном множество договоров и соглашений об углублении и развитии сотрудничества. В частности, Договор между Россией и Казахстаном о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. В этом документе 31 пункт и часть их них подразумевает невмешательство, сохранение государственных границ участников договора и так далее. При этом стороны обязуются проводить согласованную внешнюю политику, содействовать укреплению безопасности и так далее».

«Что касается вопроса по Крыму, о котором упоминает писатель то мне кажется, это не краеугольный камень в отношениях наших стран. В России, например, есть ряд крупных структур, которые не работают на территории полуострова опасаясь новый санкций. Возникает вопрос, почему тот же Сбербанк не открывает там свои филиалы? Его руководство что, не патриоты своей страны?»

Политолог отметил, что Казахстан в своей внешней политике «всегда был последователен».

"Наша страна никогда не признавала новые независимые государства, которые откололись от когда-то единых республик. Нур-Султан не признал в свое время Косово, Южную Осетию или Абхазию. Это было задолго до событий в Крыму. И никто в России не говорил, что Казахстан ненадежный союзник», — подчеркнул Полетаев.

Он акцентировал внимание на том, что «тема новых независимых государств не должен стоять костью в горле, когда речь идет о взаимоотношениях России и Казахстана. Как минимум — это непродуктивно».

«Что касается вектора внешней политики Казахстана, то как мне кажется, президент страны Касым-Жомарт Токаев четко обозначил основные приоритеты. Никаких скандальных или неожиданных заявлений из уст главы государства не прозвучало и не прозвучит. По-прежнему важными партнерами Казахстана являются Россия, Китай, страны Центральной Азии и так далее».

По его мнению, в ближайшее время вопросы внешней политики в Казахстане «уйдут на второй план и внимание властей сосредоточится на решении внутренних проблем».

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