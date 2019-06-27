Брюссель, , 17:09 — REGNUM

Главы военных ведомств государств-членов НАТО на встрече в Брюсселе приняли первую в истории альянса военно-космическую концепцию, заявил 27 июня на пресс-конференции генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, концепция направлена на наблюдение за космосом, обнаружение ракетных запусков и защиту коммуникаций.

«Речь не идет о милитаризации космоса», — заявил Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении создать военно-космическое ведомство, которое в перспективе должно стать независимой от Пентагона структурой.