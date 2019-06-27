Москва, , 15:40 — REGNUM

Киев использует арестованных в России после инцидента в Керченском проливе украинских моряков для шантажа и обвинений Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что отказ Украины обсуждать с Россией условия освобождения моряков «шокировал». Представитель российского внешнеполитического ведомства уверена, что судьба членов экипажей украинских судов не сильно заботит киевские власти, и Киеву «украинские моряки нужны исключительно в России» в качестве «очередного инструмента шантажа и аргумента обвинения Москвы во всех своих бедах».

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«Когда судьба людей превращается исключительно и только в «правочеловеческую проблематику» как инструмент политического маневрирования, надо точно менять курс, ибо он традиционно приводит к цивилизационным катастрофам. Именно это мы наблюдаем на Украине», — написала Захарова в Facebook.

По словам дипломата, «Киеву нужны не моряки, Киеву нужен шум вокруг моряков. Именно для этого их и отправили в Керченский пролив в ноябре 2018 года».

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня Министерство иностранных дел России направило Международный трибунал и в посольство Украины в Москве ноты с указанием возможностей, которые Киев может использовать для освобождения задержанных моряков. Однако глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что предложенные Россией условия Украина рассматривать отказывается.

Ранее в мае Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге встал на сторону Украины, потребовав от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных за вторжение в российские воды в Керченском проливе.