Тбилиси, , 10:36 — REGNUM

Посольство США в Грузии откликнулось на события, развивающиеся в Тбилиси после акции протеста 20 июня, специальным заявлением, в котором призвало грузинские власти к уравновешенности и диалогу.

Заявление дипломатического ведомства опубликовано на его странице в соцсети Facebook. В нем подчеркивается, что диалог со всеми политическими партиями очень важен для усиления грузинской демократии.

«Посольство США внимательно наблюдает за развитием событий в Грузии после тбилисских акций протеста 20 июня. Несмотря на то, что важно расследовать как факты насилия, так и случаи превышения силы против демонстрантов, мы призываем правительство действовать уравновешенно и сдержанно. Сейчас больше всего необходим диалог между всеми политическими партиями для усиления грузинской демократии», — говорится в лаконичном заявлении посольства.

Напомним, что беспорядки и акции протеста в Тбилиси начались 20 июня, а формальным поводом для них стало проведение в парламенте Грузии 26-й сессии МАП, председателем которой в настоящее время является российский депутат Сергей Гаврилов. Предоставление ему кресла председателя парламента опротестовали соратники экс-президента Михаила Саакашвили в грузинском парламенте и сорвали заседание, после чего прибывшие в Тбилиси делегаты покинули Грузию.

А за пределами парламента на проспекте Руставели соратники Саакашвили созвали срочный митинг под лозунгами «Россия — оккупант», «Отставка председателя парламента», «Отставка главы МВД» и «Проведение выборов по пропорциональной системе». После того, как митинговавшие у здания парламента сторонники этих требований по призыву лидеров оппозиции пошли на штурм парламента, власти разогнали митинг, применив спецсредства. Пострадало несколько сотен человек, в том числе митингующих и полицейских. На следующий день правящая партия сообщила об отставке Ираклия Кобахидзе с поста председателя парламента, но акции на этом не закончились. Они продолжились 22−26 июня, и главными их участниками стали молодые люди, представляющие себя студентами грузинских вузов.

Оппозицию первоначально к микрофонам не допускали, но постепенно один за другим на акции стали выступать как соратники Саакашвили, так и лидеры других оппозиционных партий. 24 июня лидер правящей партии выступил с заявлением о готовности обсуждения вопроса перехода на пропорциональную систему выборов парламента. Оппозиция отреагировала на это предложение отрицательно и заявила о намерении продолжать акции и борьбу за выполнение всех требований.

Так как депутат от «Национального движения» Никанор Мелия на акции 20 июня активно призывал сторонников к вторжению в парламент, прокуратура возбудила против него уголовное дело и потребовала от парламента приостановки его мандата. На пленарном заседании 26 июня поздно вечером законодатели удовлетворили требование прокуратуры и приняли соответствующее постановление.