Вашингтон, , 08:34 — REGNUM

Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов единогласно одобрил введение санкций против строящихся российских проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Об этом сообщается на сайте комитета.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Законопроект вводит адресные санкции против судов-трубоукладчиков для прекращения строительства проектов российских проектов, заявил автор инициативы республиканец Адам Кинзингер.

По его словам, данный законопроект поддержали как республиканцы, так и демократы. При этом, уверен он, санкции смогут «моментально остановить работу» по строительству проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, «Северный поток — 2» предполагает строительство от побережья РФ через Балтийское море до Германии двух ниток газопровода. Американские власти всеми способами пытаются помешать завершению реализации проекта для того, чтобы принудить страны Европейского союза покупать сжиженный газ в США.

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