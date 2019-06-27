Канберра, , 08:35 — REGNUM

Канберра требует незамедлительного разъяснения от Пхеньяна относительно сообщений СМИ о том, что житель Австралии, который был объявлен друзьями пропавшим без вести, был задержан в Северной Корее. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщило 27 июня министерство иностранных дел (МИД) Австралии.

МИД Австралии не назвал имени австралийца, однако СМИ идентифицировали его как 29-летнего студента университета в Пхеньяне Алека Сигли.

«Департамент иностранных дел и торговли оказывает консульскую помощь … семье австралийца, который был задержан в Северной Корее, — говорится в заявлении. — МИД требует незамедлительного пояснения причин и оснований задержания».

Миссия КНДР в ООН пока не дала ответа на запрос.