Французская Республика, , 00:06 — REGNUM

Делегации сразу семи стран покинули июньскую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы в знак протеста против принятия резолюции, которая возвращает российской делегации её полномочия в организации. Об этом 26 июня сообщил журналистам член украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев.

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Напомним, что ПАСЕ сегодня приняла резолюцию, которая возвращает делегации из Российской Федерации её полномочия в Ассамблее. При этом резолюция предусматривает, что Россия должна выполнить некоторые требования и ПАСЕ проверит, насколько они будут выполнены, чтобы полномочия российской делегации были подтверждены.

После принятия этой резолюции делегации шести стран — Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины — покинули июньскую сессию ассамблеи.

«Делегации из шести стран плюс Украина обратятся к парламентам своих стран с предложением отозвать национальные делегации ПАСЕ. Выйти из ПАСЕ до конца года», — рассказал Соболев.

Представители этих делегаций заявили, что возвращаются в свои страны для консультации со своими парламентами и правительствами о совместных действиях в Ассамблее во время следующих сессий.

Стоит отметить, что делегации этих стран голосовали против принятия резолюции.