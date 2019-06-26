Белград, , 23:38 — REGNUM

Президент Сербии Александр Вучич 26 июня принял делегации министерств обороны России и Сербии, наблюдающие за ходом учений «Славянское братство — 2019», которые проходят на территории республики. Об этом сообщает пресс-служба сербского президента.

Как уточняется, во встрече приняли участие посол России в Сербии Александр Чепурин, заместитель начальника штаба ВДВ России генерал-майор Алексей Наумец, заместитель командующего Сил специальных операций Вооружённых сил Белоруссии Владимир Белый. С сербской стороны на встрече, в частности, присутствовали министр обороны Александр Вулин и начальник Генерального штаба Армии Сербии генерал Милан Мойсилович.

Александр Вучич в своём выступлении отметил, что учения «Славянское братство» служат символом хороших отношений Сербии, России и Белоруссии, а также являются «одним из путей укрепления связей между военными структурами трёх стран в условиях вызовов современного мира».

Президент Сербии также в очередной раз заявил, что республиках остаётся на позициях военного нейтралитета и всегда будет готова защищать свою территорию и граждан.

Напомним, совместные российско-белорусско-сербские тактические учения «Славянское братство — 2019» стартовали 14 июня на базе Сил специальных операций Вооружённых сил Сербии в городе Панчево.

В учениях, которые продлятся до 27 июня, задействовано около 600 военнослужащих, в том числе более 200 бойцов Псковской дивизии ВДВ России, около 300 военнослужащих Армии Сербии и до 60 белорусских военных. Также в учениях задействовано более 50 единиц боевой техники и авиации.