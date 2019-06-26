Санкт-Петербург, , 21:02 — REGNUM

Центризбирком России пригрозил избирательным комиссиям петербургских муниципалитетов (ИКМО) уголовным преследованием, если они будут и дальше мешать гражданам регистрироваться кандидатами в депутаты. О статье 141 УК РФ напомнил зампред ЦИК Николай Булаев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Фемида Дарья Драй © ИА REGNUM

Булаев обратил внимание, что в период выборной кампании ИКМО должны работать с 9:00 до 18:00 и «до последнего клиента», как и распорядилась ранее Санкт-Петербургская избирательная комиссия и что отказывались делать в различных муниципальных образованиях, например, в МО «Морские ворота», где кандидатам даже пришлось ночевать, чтобы увеличить свои шансы на подачу документов.

Булаев указал местным избиркомам регистрировать кандидатов до тех пор, пока никого не окажется в здании. «Всё остальное — нарушение уголовного кодекса. Статья 141», — сказал Булаев.

Со старта кампании в Горизбирком Петербурга поступила 291 жалоба на работу муниципалитетов и ИКМО. Чаще всего всплывали названия «Сосновское», «Сампсониевское», «Гагаринское», «Звездное», «Морские ворота», «Чкаловское», «Пулковский меридиан» и другие. В некоторых случаях кандидаты сообщали и о фальшивых очередях и о драках, которые устраивали в этих очередях неизвестные. Так, петербургский оппозиционный активист Александр Шуршев сообщил, что на него напали и разбили телефон 26 июня недалеко от ИКМО «Екатерингофский».

Тем не менее, в целом, по мнению Николая Булаева, на сегодня ситуация вошла в штатный режим, работа нормализовалась, особенно после того, как накануне в Петербурге высадился десант из 13 сотрудников ЦИК. Сейчас они продолжают свою инспекцию. Член ЦИК Евгений Шевченко передал из Петербурга в Москву, что, «в целом, работа идет организованно».

Горизбирком уже признал незаконным бездействие ИКМО «Сосновское», признал неудовлетворительной работу ИКМО «Гагаринское» и «Звездное», решил просить прокуратуру провести проверки в этих муниципалитетах. С главой ИКМО «Сосновское» решено расстаться после составления административного протокола.

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Однако с такой позитивной картиной не согласились другие члены ЦИК. Николай Левичев заявил, что главы упомянутых выше комиссий держат членов Центризбиркома и петербуржцев «за идиотов».

Сергей Сироткин заметил, что, на его взгляд, «выборы пошли по колее 2014 года», когда в Петербурге были зафиксированы беспрецедентные нарушения, и за пять лет уже можно было сделать выводы, дабы не повторять ошибок.

«Если вы не спрыгнете с этой колеи, доверие к результатам выборов будет минимальным», — предрек он, обращаясь к главе Горизбиркома Петербурга Виктору Миненко.

«Я ниоткуда прыгать не собираюсь, я принимаю конкретные управленческие решения», — отозвался тот. Он признал, впрочем, что изучил практику прошлых лет, и «масса выводов была сделана». «Но, к сожалению, мир такой своеобразный, и где-то люди все же допускают некие нарушения, с которыми мы боремся и принимаем самые жесткие меры», — добавил Миненко.

Николай Булаев в свою очередь нашел причину образовавшихся проблем в излишней доверчивости Миненко, его наивности и желании видеть хорошее в дурных людях.

«Вас иногда, Виктор Александрович, подводит ваш вид. Вы человек с виду строгий, а в душе, мне кажется, добрый такой и иногда, может быть, излишне наивный. Верите людям больше, чем я. И главы муниципальных образований, с которыми вы общались, все-таки, мне кажется — люди, говорящие одно, делающие другое, задумывающие третье. Мне кажется, они чаще в таком формате действуют», — считает Булаев.

Член ЦИК Антон Лопатин призвал Горизбирком оперативней реагировать на все поступающие жалобы, даже если они появляются в СМИ, а не приходят юридически оформленными в саму комиссию. ЦИК, по крайней мере, давно именно так и поступает.

«Само то, что представители ЦИК приехали, не один или два человека, а более 10 — это уже говорит о том, что выводы, конечно, надо было делать раньше. По итогу надо пересмотреть отношение к формированию и организации муниципальной комиссии», — заключил Лопатин.