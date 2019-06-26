Страсбург, Франция, , 19:21 — REGNUM

ПАСЕ приняла резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации в полном объеме, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.

Все предлагавшиеся санкционные поправки отклонены в ходе обсуждения.

«Мы возвращаемся в Страсбург. Будем работать, дальше развивать отношения с делегациями. Это серьезная победа логики здравого смысла», — подчеркнул глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

ПАСЕ проголосовала за восстановление полномочий России 116 голосами за и 62 голосами против.

Начиная с 2016 года Москва не направляет документы для аккредитации своей делегации в ПАСЕ, поскольку в 2014 и 2015 годах парламентариев из РФ лишили основных полномочий.