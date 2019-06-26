Москва, , 19:14 — REGNUM

Депутат Государственной Думы РФ Игорь Игошин («Единая Россия») считает, что ситуация с опасными отходами в Российской Федерации действительно требует решения. Об этом он заявил 26 июня, комментируя принятие Госдумой РФ в первом чтении законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и Федеральный закон «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

"Эта проблема не решалась несколько десятков лет, отходы копятся, наносят ущерб окружающей среде, мощностей по обезвреживанию катастрофически не хватает. Сейчас только один процент таких отходов перерабатывается, остальное в лучшем случае складируется, а в худшем выбрасывается в овраги. При этом четкой картины, что, где хранится, какую опасность представляет, нет», — отметил депутат.

По его мнению, очевидно, что порядок в этой сфере наводить необходимо.

«При этом, как показывает уже имеющийся опыт, силами одних только частных компаний создать эффективную систему обращения с опасными отходами не удалось. Это зачастую дорогостоящие технологии, необходимы серьезные мощности, контроль за транспортировкой, хранением веществ, которые представляют опасность. Обязательно нужен контроль государства. Надо провести полномасштабную инвентаризацию всех полигонов, предприятий, производящих отходы первого и второго класса опасности, и собрать в единую систему все имеющиеся на сегодняшний день возможности по минимизации таких отходов и их переработке. Без единого национального оператора, который будет нести ответственность за создание системы, тут не обойтись», — пояснил Игошин.

Напомним, что ранее президент Российского Зелёного Креста Сергей Барановский также заявил, что с решением проблемы частный бизнес не справится, требуется контроль со стороны государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект о единой государственной системе обращения с отходами I и II класса опасности был принят на пленарном заседании Государственной Думы РФ 26 июня 2019 года в первом чтении. Он предполагает создание единым федеральным оператором (Росатом) единой информационной системы, которая будет показывать потоки отходов и заниматься непосредственно транспортировкой, утилизацией, переработкой и обезвреживанием отходов. Это потребует от корпорации около 17 млрд рублей.