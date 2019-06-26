Москва, 26 июня 2019, 19:14 — REGNUM
Депутат Государственной Думы РФ Игорь Игошин («Единая Россия») считает, что ситуация с опасными отходами в Российской Федерации действительно требует решения. Об этом он заявил 26 июня, комментируя принятие Госдумой РФ в первом чтении законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и Федеральный закон «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
По его мнению, очевидно, что порядок в этой сфере наводить необходимо.
Напомним, что ранее президент Российского Зелёного Креста Сергей Барановский также заявил, что с решением проблемы частный бизнес не справится, требуется контроль со стороны государства.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект о единой государственной системе обращения с отходами I и II класса опасности был принят на пленарном заседании Государственной Думы РФ 26 июня 2019 года в первом чтении. Он предполагает создание единым федеральным оператором (Росатом) единой информационной системы, которая будет показывать потоки отходов и заниматься непосредственно транспортировкой, утилизацией, переработкой и обезвреживанием отходов. Это потребует от корпорации около 17 млрд рублей.