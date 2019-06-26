Москва, , 15:06 — REGNUM

Законопроект о квотировании выбросов загрязняющих веществ Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня. Эксперимент пройдет в 12 городах России: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

При выборе городов учитывалась «максимальность проблем», связанных с загрязнением, вопрос также решался с научным сообществом, указали в Минприроды.

Планируется, что эксперимент продлится пять лет — с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года.

Расчет

Сводные расчеты суммируют выбросы всех предприятий и автотранспорта населенного пункта и позволяют рассчитать уровень загрязнения атмосферного воздуха по заданным загрязняющим веществам в определенных точках города. При проведении сводных расчетов территория города «покрывается» расчетной сеткой, в «узлах» которой осуществляется расчет концентрации загрязняющего вещества с использованием методов расчетов рассеивания выбросов на основании данных о выбросах всех предприятий и автотранспорта города.

Открытая система

Планируется создание федеральной информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха в городах, где будет проводиться эксперимент. Предусматривается, что информация будет общедоступной и бесплатной.

Сводные расчеты, предлагаемые законопроектом, могут применять все регионы.

«Мы сможем организовать такую работу с другими регионами, это будет только полезно», — пообещал замглавы Минприроды Владимир Логинов.

Экосбор

В Минприроды поддержали предложение по созданию «фонда», средства которого, полученные от предприятий-загрязнителей, будут направляться на решение экологических проблем.

«Мы обсуждаем этот вопрос с Минфином. Есть законопроект, подготовленный Министерством финансов, мы будет его дорабатывать совместно с другими министерствами. Есть поручение, которое на правительственной комиссии под руководством Гордеева к 1 сентября подготовить возможное решение по подобному рода пользователям», — сказал замглавы Минприроды Владимир Логинов.