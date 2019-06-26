Москва, , 13:57 — REGNUM

Законопроект о единой государственной системе обращения с отходами I и II класса опасности Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.

Предполагается, что единый федеральный оператор (Росатом) создаст единую информационную систему, которая будет показывать потоки отходов и заниматься непосредственно транспортировкой, утилизацией, переработкой и обезвреживанием отходов.

Правительство РФ утвердит федеральную схему обращения с отходами I и II классов опасности. Схема будет разработана с учетом сведений, содержащихся в территориальных схемах обращения с отходами.

От корпорации потребуется порядка 17 млрд рублей вложений для того чтобы создать эту систему, уточнил глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия»).

Пока семи предприятий по переработки отходов I и II класса опасности будет достаточно, сказал представитель Росатома Сергей Новиков. При этом он сообщил, что планируется построить три завода по обращению с этими отходами, прежде всего речь идет о регионах Дальнего Востока, Восточной Сибири.

Опасность

По экспертным оценкам, таких опасных отходов в России образуется примерно 350 тыс. тонн ежегодно, из них обезвреживается, утилизируются и перерабатывается всего 2−3%.

«Когда обычная пальчиковая батарейка (II класс опасности) попадает в природную среду, она загрязняет 20 кв. м почвы или 40 литров воды. Теперь представьте: чтобы восстановилась земля после попадания этого отхода, требуется 30−40 лет. После попадания на землю отходов I класса опасности, например, отработанного ртутного градусника или люминесцентной лампы, экосистема не восстанавливается вообще никогда. Их в лесах и оврагах подобных отходов ежегодно образуется 350 тыс. тонн», — заявил Владимир Бурматов.