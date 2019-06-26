Москва, , 13:00 — REGNUM

Законопроект о статусе ветеранов боевых действий для входивших в состав отрядов самообороны Дагестана внес в Госдуму депутат Умахан Умаханов («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня. Ветеранами боевых действий в республике могут быть признаны около 20 тыс. человек.

Государственная дума Иван Шилов © ИА REGNUM

Инициатива направлена на предоставление статус ветеранов боевых действий лицам, оказывавшим содействие федеральным органам исполнительной власти, осуществлявшим борьбу с терроризмом, и принимавших на основании решения исполнительных органов власти субъекта Российской Федерации (Государственного Совета Республики Дагестан) непосредственное участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны Республики Дагестан.

Автор напоминает, что вторжение незаконных вооруженных формирований на территорию Республики Дагестан в августе 1999 года было направлено против конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации. Сложившаяся в Республике Дагестан ситуация требовала незамедлительного принятия мер по предотвращению эскалации конфликта и уничтожению незаконных вооруженных формирований.

В настоящий момент в Дагестане уже имеется обширная судебная практика предоставления членам отрядов самообороны правового статуса ветеранов боевых действий. Министерством обороны РФ по состоявшимся решениям судов организована выдача удостоверений ветеранов боевых действий лицам из числа членов отрядов самообороны Республики Дагестан.

Законопроект внесен по итогам «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным.