Новосибирск, , 12:48 — REGNUM

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Жирнов (КПРФ) или как он сам себя представил — «по образованию историк, по профессии журналист, коммунист и депутат, к слову» — запустил свою программу на YouTube «Говорит и показывает Жирнов!», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Сегодня есть две монополии в информационном пространстве, а монополия на информацию — не есть хорошо. На большом телевидении — властвует официальная пропаганда, до того уже тошнотворная, что вечером телевизор смотреть нельзя. В интернете строится другая монополия — либеральная, как бы оппозиционная. Но какая это альтернатива? Навязываемый тезис, что главная оппозиция — это либералы — в корне ошибочен. Нам есть что сказать, ведь мы коммунисты, а значит настоящие исторические оптимисты. Поэтому мы сегодня даем старт новому проекту «Говорит и показывает Жирнов!» — говорится в описании проекта.

Андрей Жирнов подчёркивает, что и их «идею социальной справедливости уничтожить не возможно».

«Сегодня я запускаю свой YouTube-канал. Зачем? 21 век. Мы живём в телефоне. Сейчас все делают ролики, ведут свои каналы. Правда, некоторым это противопоказано по медицинским показаниям. Кто-то гавкает, как бульдожка, кто-то шипит, как змея. В их компании буду смотреться уж точно не хуже. Ну, я так думаю», — заявил Жирнов в стартовом выпуске.

Отметим, что в конце декабря 2018 года свой видеоблог на YouTube завёл мэр Новосибирска и одновременно первый секретарь новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть.

Как рассказал в презентации сам Анатолий Локоть, канал ему нужен для того, чтобы рассказать о работе мэрии.