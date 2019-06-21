После досрочных выборов на Украине будет не Рада, а Верховная «эстРада»

Киев, , 11:06 — REGNUM После досрочных парламентских выборов Украина рискует получить полный парламент разного рода «звезд», которые превратят Верховую раду в Верховную эстРаду, заявил 21 июня украинский политический эксперт Юрий Гаврилечко, комментируя текущую политическую ситуацию.

По мнению эксперта, избыток шоуменов, антрепренеров, певцов и певиц, спортсменов и прочих «новых и молодых лиц» в итоге приведёт к дефициту людей разбирающихся в экономике.

«Кто будет думать о наполнении бюджета пенсионного фонда, тарифах и т.д. То есть уже сейчас можно прогнозировать, что Рада обновится на 70−80%, но качество ее будет хуже. Что, впрочем, и происходит примерно с 5-го созыва парламента», — отмечает политолог.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Конституционный суд Украины обнародовал решение, что указ президента Владимира Зеленского о прекращении полномочий Верховной рады VIII созыва не противоречит Конституции. Соответственно, назначение досрочных выборов является законным, они состоятся 21 июля.

Согласно результатам социологического опроса, обнародованным исследовательской компанией Active Group в этот же день, 20 июня, 42,3% планируют отдать свой голос за партию «Слуга народа», 9,8% — за «Оппозиционную платформу — За жизнь», 8,4% — за «Европейскую солидарность» Порошенко, 8,3% — за «Батькивщину» Тимошенко и 6,1% — за «Голос» Вакарчука. Еще три партии находятся рядом с проходным барьером в 5% — «Сила и Честь» может набрать 4,5% голосов, «Оппозиционный блок» — 4,3% и «Радикальная партия Ляшко» — 4,1%.

Социологи отмечают, что опрос проводился 14−17 июня 2019 года по всей территории Украины, было опрошено 2800 респондентов, погрешность репрезентативности исследования не превышает 2%.