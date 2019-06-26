Вьентьян, , 11:40 — REGNUM

Девять индонезийских государственных компаний готовы расширить свой бизнес в Лаосе, сообщает Antaranews.

«Наша команда провела встречи с центральным и региональными правительствами в Лаосе, а также с компаниями-партнерами. Мы видим возможности для бизнеса, которые могут быть совместно разработаны в области добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства и инфраструктуры», — заявила глава объединения госкомпаний Индонезии Рини Соемарно в Лаосе.

По её словам, Лаос обладает огромным потенциалом природных ресурсов и имеет много возможностей для ведения бизнеса.

Известно, что в ходе визита в Лаос Рини Соемарно встретилась с премьер-министром Лаоса Тхонглуном Сисулитом. На встрече обсуждались возможности делового сотрудничества между странами. В связи с этим премьер-министр Лаоса также выразил заинтересованность в ознакомлении с управлением госкомпаниями в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Китай пообещал помочь деревням на севере Лаоса и провинции Вьентьян улучшить ситуацию с инфраструктурой.

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