Москва, 26 июня 2019, 10:37 — REGNUM
Совфед назначил Юрия Москаленко на должность судьи Верховного суда РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня, Совфед одобрил соответствующее постановление на заседании.
В ходе обсуждения Москаленко предложил по аналогии с финансовым омбудсменом ввести институт уполномоченных в сфере ЖКХ, которые могли бы взять на себя ведение досудебных дел, в частности, по перерасчету платы на услуги ЖКХ, что снизит нагрузку на судебную систему.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила Москаленко с назначением и пожелала успехов.