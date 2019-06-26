Москва, , 10:02 — REGNUM

Статистика голосования стран по вопросу возвращения России в ПАСЕ является компасом для выстраивания дальнейших отношений, отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

"Эти данные демонстрируют уровень политического здравомыслия или же безумия стран. Своего рода компас для выстраивания дальнейших отношений между Россией и членами ПАСЕ», — написал Журавлёв в Facebook.

Согласно данным голосования, единогласно высказались против участия делегации из РФ в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы: Украина, Эстония, Грузия, Литва и Латвия.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ПАСЕ приняла резолюцию о правах национальных делегаций. Поправки в устав ПАСЕ были условием возвращения российской делегации в Ассамблею.