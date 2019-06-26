26 июня 2019 | Время чтения 3 мин

Александр Белов, , 08:35 — REGNUM

После продолжительного ожидания команда президента США Дональда Трампа во главе с его старшим советником Джаредом Кушнером представила свой проект по ближневосточному урегулированию, предусматривающий развитие палестинской экономики, пишет Хади Арм в статье для издания The Hill.

Ближний Восток Иван Шилов © ИА REGNUM

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Во-первых, удивительно, что вместо того, чтобы создать свой проект совместно с представителями Палестины, Трамп и Кушнер на протяжении 18 месяцев только и делали, что оскорбляли палестинский народ. В результате этого представители Палестины отказались принять участие на конференции в Бахрейне, на которой будет представлен план администрации Трампа по ближневосточному урегулированию.

Чем именно администрация Трампа оскорбила Палестину? Белый дом прекратил оказывать помощь жителям Западного берега Иордана и сектора Газа, а также сократил свою помощь сотням тысяч палестинских беженцев и закрыл палестинское политическое отделение в Вашингтоне. Что ещё хуже, Трамп поставил «телегу» с мирным планом впереди «лошади» свободы и суверенитета Палестины, что является фатальным недостатком плана Трампа — Кушнера.

В конференции в Бахрейне отказались участвовать не только представители Палестины, но и представители израильского правительства. Более того, ряд ключевых международных игроков, которые приняли участие в конференции, в частном порядке выразили свой глубокий скептицизм в отношении плана американской администрации.

На первый взгляд может показаться, что план ближневосточного регулирования Трампа — это очень разумный и хорошо написанный документ. Однако он во многом повторяет всё то, что ранее было предложено Всемирным банком, «Ближневосточным квартетом» (ЕС, Россия, США и ООН) и другими.

Газа (cc) OneArmedMan

В рамках американского плана по ближневосточному урегулированию предусмотрены инвестиции в палестинскую экономику, включая многомиллиардные инвестиции в энергетический сектор и воду. Однако эти инвестиции будут направлены только после заключения мирного соглашения. Это было бы разумным экономическим предложением для обычной страны, но ситуацию, в которой живёт палестинский народ, нельзя назвать обычной. На протяжении десятилетий жители Палестины томятся в квазиавтономных районах.

Если бы команда Трампа сначала построила прочные отношения с палестинским народом и его руководством, осознала бы потребности Палестины, а затем выдвинула свои идеи наряду с вопросом о свободе палестинского народа, то всё могло бы быть совершенно иначе. Поставив телегу впереди лошади, Трамп перевернул основы свободы с ног на голову. Конечно, наше собственное Бостонское чаепитие имело экономический подтекст, но оно в конечном итоге привело к принятию Декларации о независимости США, а не к Британской конференции в поддержку американской экономики. Народу Палестины нужно то же самое. Мы снова и снова слышим от Палестины, что её главным приоритетом является свобода, а не процветание.

Порт Газы (cc) Ramez Habboub

На протяжении многих лет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил о необходимости содействия экономическому росту Палестины, отодвигая вопрос, связанный со свободой палестинского народа, на второй план. Поэтому Палестина отвергнет любой подход, который созвучен многолетней позиции Нетаньяху.

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Между тем ВВП на душу населения в Израиле составляет более $40 тыс. в год, т. е. выше, чем во Франции или Японии, в то время как в секторе Газа он составляет менее $2 тыс. в год, а на Западном берегу Иордана — $4 тыс. в год. Несмотря на то, что экономические показатели свидетельствуют о явном неравенстве, именно вопрос о свободе играет решающую роль. Граждане Израиля пользуются свободой, в то время как жители Палестины сталкиваются с многочисленными ограничениями на перемещение, импорт и экспорт товаров.

Единственный выход — это признать приоритетность вопроса о свободе палестинского народа. Если команда Трампа — Кушнера поставит на первое место вопрос о свободе, то палестинское руководство может вновь вступить в контакт с Трампом, после чего можно будет продолжить разговор об американских инвестициях в экономику Палестины. В противном случае нам придётся ждать до ноября 2020 года, когда в США состоятся президентские выборы. Граждане США могли бы проголосовать за кандидата в президенты, который мог бы предложить новый план палестино-израильского урегулирования.