Киев, , 07:46 — REGNUM

Шестой апелляционный суд Киева принял решение в пользу партии «Рух новых сил», которую возглавляет экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, заявил экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе 25 июня на своей странице в Facebook.

«Рух новых сил» обжаловал решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины, которая отказалась регистрировать список кандидатов в депутаты Верховной рады от этой партии.

«Рух новых сил Михаила Саакашвили выиграл суд!!! Идём в Центральную избирательную комиссию!» — написал Сакварелидзе.

Позже он опубликовал поздравления от лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко, который порадовался такому решению суда.

«Обязать Центральную избирательную комиссию повторно рассмотреть поданные 20 июня 2019 года политической партией «Рух новых сил» Михаила Саакашвили документы для регистрации кандидатов в народные депутаты Украины…» — сказано в решении суда.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦИК не понравилось, что решение об участии в выборах партия приняла 8 мая 2019 года, то есть до того, как вышел официальный указ о внеочередных парламентских выборах на Украине.

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