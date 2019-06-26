Киев, , 02:42 — REGNUM

Апелляционный административный суд в Киеве удовлетворил иск партии Михаила Саакашвили «Движение новых сил», отменив решение Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидатов от партии в Верховную раду.

«Обязать Центральную избирательную комиссию повторно рассмотреть документы на регистрацию кандидатов в народные депутаты от партии «Движение новых сил» в общегосударственном избирательном округе и одномандатных избирательных округах», — говорится в постановлении суда.

Напомним, 23 июня ЦИК Украины отказала в регистрации кандидатов в депутаты от партии Михаила Саакашвили — в ходе проверки документов представители комиссии обнаружили в них ряд несостыковок с датами.