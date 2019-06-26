Москва, , 03:02 — REGNUM

Совет Европы «потерял доверие» Украины после того, как перестал поддерживать украинские резолюции, заявил председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Произошло страшное: Совет Европы, по словам главы МИД Украины, «потерял доверие Киева»! Более того — пришёл в упадок. То есть, когда ПАСЕ подмахивала одну за другой украинские резолюции, упадка не было. И вдруг наступил. Доверие отозвали, посла отозвали, пора отзывать делегацию», — заявил российский сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее всё ещё действующий глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев отзывает своего посла при Совете Европы после того, как была принята резолюция о возможности возвращения российской делегации в состав организации. Климкин подчеркнул, что «Совет Европы потерял доверие» Киева.