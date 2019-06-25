Рухани заявил, что Иран не будет перезаключать ядерную сделку

Тегеран, 25 июня 2019, 23:26 — REGNUM Тегеран не пойдёт на повторные переговоры по своей ядерной программе ни при каких условиях, заявил 25 июня президент Ирана Хасан Рухани в ходе телефонных переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном.
Об этом сообщается на официальном сайте президента Ирана.
«Ни при каких условиях мы не будем вести повторные переговоры по соглашению, появившемуся в результате двухлетних дискуссий», — цитируется в сообщении заявление Хасана Рухани.
При этом президент Ирана подчеркнул, что США неоднократным усилением санкций продемонстрировали полную неготовность к «решению вопросов».
Как сообщало ИА REGNUM, Иран заявил о намерении прекратить выполнение ряда положений «атомной сделки» через год после сообщения Вашингтона о выходе США из этого многостороннего соглашения.
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