Рухани заявил, что Иран не будет перезаключать ядерную сделку

Тегеран, , 23:26 — REGNUM Тегеран не пойдёт на повторные переговоры по своей ядерной программе ни при каких условиях, заявил 25 июня президент Ирана Хасан Рухани в ходе телефонных переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщается на официальном сайте президента Ирана.

«Ни при каких условиях мы не будем вести повторные переговоры по соглашению, появившемуся в результате двухлетних дискуссий», — цитируется в сообщении заявление Хасана Рухани.

При этом президент Ирана подчеркнул, что США неоднократным усилением санкций продемонстрировали полную неготовность к «решению вопросов».

Как сообщало ИА REGNUM, Иран заявил о намерении прекратить выполнение ряда положений «атомной сделки» через год после сообщения Вашингтона о выходе США из этого многостороннего соглашения.

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