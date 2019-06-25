La Vanguardia: Трамп идет дальше по пути санкций против Ирана

Тегеран, , 23:01 — REGNUM «Вместо ракет — еще больше санкций, но направленных не на все подряд», — так испанское издание La Vanguardia описывает политику президента США в отношении Ирана. Дональд Трамп подписал вчера новый указ, подразумевающий очередные финансовые санкции, которые должны «тяжело ударить» по Ирану, а особенно — по его высшему руководителю, аятолле Али Хаменеи, и его окружению. Таков ответ на сбитый Тегераном на прошлой неделе американский дрон.

«Мы будем продолжать увеличивать давление на Тегеран до тех пор, пока режим не откажется от своих опасных действий и устремлений», — заверил Трамп прессу после того, как подписал президентский указ. Санкции могут оставаться в силе годами, если потребуется, добавил он, чтобы объяснить иранским властям: они ошибаются, думая, что у него дрогнет рука и он уступит давлению Европы, предпочитающей, чтобы он не наказывал больше иранский народ.

«Я бы хотел переговоров, но они не хотят, — также сказал американский президент. — Хотя, кто знает, может, они пойдут на это в ближайшее время. Я лишь могу сказать, что Иран не может иметь ядерную бомбу». Санкции не позволят высшему иранскому руководителю, его команде и связанным с ними людям «получить доступ к необходимым финансовым ресурсам», заверил Трамп.

Некоторые из этих санкций находились на стадии подготовки до атаки на дрон, другие были добавлены в ответ на произошедшее, уточнил американский министр финансов Стивен Мнучин. Он отметил, что принятые меры не являются «чисто символическими» — напротив, они «высокоэффективны» в том, что касается блокировки иранской экономики. «Мы заморозили десятки миллиардов долларов из иранских финансовых активов», — сообщил Мнучин, отметив, что санкции затронут новых юридических и физических лиц.

Очередная партия санкций добавилось к другим мерам, принятым в последние недели, чтобы сократить до нуля экспорт иранской нефти — основной источник доходов правительства. Также ограничения были установлены в индустриальном секторе и в сфере торговли металлами. Ряд санкций был направлен против Корпуса стражей Исламской революции. Все эти действия были осуществлены в рамках стратегии «максимального давления», принятой Белым домом, чтобы попытаться заставить Тегеран обговорить новые ограничения своей ядерной активности и перестать «поддерживать террористические группировки в регионе».

При этом главные советники Трампа по внешней политике — председатель Совета по национальной безопасности Джон Болтон и госсекретарь Майк Помпео — не перестали отстаивать путь военного конфликта. На прошлой неделе Трамп в последнюю минуту отменил атаку, которую его правительство поручило Пентагону в ответ на потерю беспилотного летательного аппарата, оцениваемого в 100 миллионов долларов. Предположительно, дрон был сбит Тегераном потому, что нарушил его воздушное пространство.