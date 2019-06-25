Генсек ООН напомнил о необходимости двух государств в Палестине

Нью-Йорк, США, , 22:59 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш напомнил о необходимости создания двух государств — независимых Израиля и Палестины — в рамках ближневосточного урегулирования, 25 июня передает агентство Reuters.

Гуттереш призвал все стороны «продолжать усилия по достижению мира», чтобы создать два государства, «живущие бок о бок в мире и безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня в Бахрейне стартовала конференция по «сделке века» для Израиля и Палестины, продвигаемой администрацией президента США Дональда Трампа.

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