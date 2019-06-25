Слуцкий оценил свои шансы стать вице-спикером ПАСЕ

Москва, , 20:24 — REGNUM Вернувшаяся к полноценной работе в парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) делегация из России в первый же день провела встречи с представителями практически всех политических групп этой организации. Об этом в ходе телемоста 25 июня сообщил глава комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Уже состоялись наши контакты почти со всеми представителями политических групп. Что касается представителей очень многих национальных делегаций, которые еще полгода назад вытраивали риторику против России, сегодня они уже ищут пути сотрудничества», — рассказал депутат Госдумы РФ.

Также Слуцкий оценил свои шансы быть избранным на пост вице-спикера ПАСЕ. Голосование по этому вопросу состоялось 25 июня. Итоге станут известны на следующий день. Однако парламентарий считает, что имеет неплохие шансы на успех.

«Я не знаю результаты голосования, но исходя из обстановки в ассамблеи у нас есть хороший шанс на то чтобы всё прошло гладко», — сказал депутат.

При этом Слуцкий сообщил, что российская делегация будет работать в ключевых комиссиях, готовить серьёзные доклады. Также парламентарий пообещал поднимать в ПАСЕ вопросы связанный с конфликтом в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, Слуцкий пообещал, что российская делегация прекратит работу в ПАСЕ, в случае любого ограничения её прав.

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