Медведев расширил список профессий на селе, которым дадут надбавку к пенсии

Москва, , 17:24 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление, которое расширяет список профессий сельских тружеников, которые могут получить 25-процентую прибавку к пенсии. Постановление правительства опубликовано сегодня, 25 июня, на официальном интернет-портале правовой информации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Медведев по итогам работы правительства давал поручение проработать вопрос о расширении списка профессий сельских тружеников, которые смогут получить 25-процентную прибавку к пенсии.

Собственно, в новый список таких профессий были включены не только профессии, характерные исключительно для сельской местности. теперь в список добавлены профессии, должности и специальности, в обязанности которых входят работы, связанные с обслуживанием и ремонтом сельскохозяйственной техники, а также производственного оборудования. Также речь идёт о тех, кто занимается охраной производственных объектов сельского хозяйства.

В перечень включены и индивидуальные предприниматели, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Постановление правительства вступает в силу со дня подписания. также указано, что оно распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.