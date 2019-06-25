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Медведев расширил список профессий на селе, которым дадут надбавку к пенсии

Политика

Надбавка в 25%

Москва, 25 июня 2019, 17:24 — REGNUM  Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление, которое расширяет список профессий сельских тружеников, которые могут получить 25-процентую прибавку к пенсии. Постановление правительства опубликовано сегодня, 25 июня, на официальном интернет-портале правовой информации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Медведев по итогам работы правительства давал поручение проработать вопрос о расширении списка профессий сельских тружеников, которые смогут получить 25-процентную прибавку к пенсии.

Собственно, в новый список таких профессий были включены не только профессии, характерные исключительно для сельской местности. теперь в список добавлены профессии, должности и специальности, в обязанности которых входят работы, связанные с обслуживанием и ремонтом сельскохозяйственной техники, а также производственного оборудования. Также речь идёт о тех, кто занимается охраной производственных объектов сельского хозяйства.

В перечень включены и индивидуальные предприниматели, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Постановление правительства вступает в силу со дня подписания. также указано, что оно распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

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Пенсионная реформа
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