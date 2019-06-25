Латвийские демографы бьют тревогу – страна может ужаться до размера города

Рига, , 16:46 — REGNUM Стремительное сокращение численности латвийского населения — реальность, в которой необходимо признать неотвратимость массового ввоза рабочей силы из-за рубежа. Таково мнение демографов передает Латвийское радио 4 в передаче «Домская площадь».

На данный момент официально в Латвии проживает 1 913 900 человек, однако по прогнозу ООН этот показатель уменьшится на 28% и уже в 2050 году составит 1,479 млн человек, а в 2100 году — 1,114 миллиона.

Специалисты из разных областей призывают правительство отказать «от страусиной политики» и начать привлекать иностранные трудовые ресурсы в страну, «иначе не выжить». Также они говорят об необходимости проведения политики поддержки семьи, чтобы способствовать рождаемости. В качестве примера демограф Имар Межс приводит положительный опыт соседней Эстонии

«Трое детей в семье в Эстонии — явление уже более частое, чем в Латвии. Значит, они все-таки сами способны значительную часть будущей рабочей силы увеличить своими силами. Это должна был госполитика в отношении семей. У нас эта политика теперь практически остановилась», — рассказал Межс.

По подсчетам профессора Латвийского университета Михаила Хазана, после вступления Латвии в ЕС чистые потери страны по показателям населения составили порядка 340 тысяч людей моложе 35 лет.

Наибольшие потери произошли среди поколения людей 30−40 лет, отмечает экономист Янис Херманис. По его расчётам, около 90 тыс. человек (25% от всех эмигрантов) этой возрастной группы уехали за границу. Это стало большой потерей для рынка труда и в деле воспроизводства населения, так как это самый трудоспособный и репродуктивный возраст.

Специалисты признают, что стремительное сокращение населения уменьшилось, а в ближайшие годы потоки эмиграции и миграции выровняются, в связи с чем сальдо миграции более не будет негативным. Однако такое положение шатко, ведь многое зависит от экономической ситуации в стране.

В качестве решения нынешней демографической ситуации специалист Илмар Межс предлагает облегчить въезд в страну трудовых мигрантов из третьих стран, для которых уровень латвийских зарплат приемлем.

«Никакого другого выхода у нас не смогут найти. Или мы просто сидим и прячем голову в песок, как страусы, и проблемы работодателей нас не касаются, а потом мы будем страдать, когда наша экономика уже не будет расти, и только из-за нехватки рабочей силы», — заявил Межс, отметив, что латвийскому правительству уже сейчас необходимо рассмотреть возможность заключение договора с Украиной с целью привлечения рабочей силы.

Если проблема не будет решаться, то среди других прибалтийских республик положение Латвии наихудшее. В той же Эстонии по прогнозу население сократиться на 14%, а в Литве на 20%.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, главной причиной снижения рождаемости в Латвии по-прежнему являются сложная социально-экономическая ситуация в стране и связанная с ней массовая миграция экономически активных жителей — потенциальных родителей. В год Латвия теряет по 20−25 тысяч человек, и поток людей, покинувших страну в поисках достойной жизни, не снижается. Естественный прирост населения остается негативным начиная с 1991 года.

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