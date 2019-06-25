Александр Беглов собирает вокруг себя союз единомышленников – политолог

Москва, , 16:51 — REGNUM Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов показал, что для него важнее то, к чему стремятся люди и что они защищают, а не их партийная принадлежность, считает политолог Марат Баширов. Об этом он заявил 25 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Беглов предложил депутату Заксобрания Петербурга от ЛДПР Олегу Капитанову стать главой городского комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики

«Решение господина Беглова вполне логично, — сказал Баширов. — Он выдвинулся как самовыдвиженец и говорил, что будет искать консенсус со всеми, кому интересно развитие города. Он увидел нечто в политической программе господина Капитанова, ему это понравилось, и он решил привлечь его в свою команду. Я хочу сказать, что часто люди занимаются политикой просто ради политики, но в итоге реальная политика заключается в том, что вы хотите что-то сделать на земле, для простых горожан. И вот эта тактика, она, на мой взгляд, приносит больше пользы любому городу. Этим решением Беглов говорит о том, что он смотрит на то, что люди защищают, к чему они стремятся, а не на то, из какой они партии. Бегло собирает вокруг себя союз единомышленников, которые в первую очередь ставят перед собой цель что-то улучшить».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, после того как Капитанов попросил врио губернатора Петербурга помочь с прохождением муниципального фильтра, чтобы тоже выдвинуться в градоначальники, Беглов в ответ на это предложил «либерал-демократу» занять кресло главы городского комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики.

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