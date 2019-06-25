Александр Беглов собирает вокруг себя союз единомышленников – политолог

Москва, 25 июня 2019, 16:51 — REGNUM Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов показал, что для него важнее то, к чему стремятся люди и что они защищают, а не их партийная принадлежность, считает политолог Марат Баширов. Об этом он заявил 25 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Беглов предложил депутату Заксобрания Петербурга от ЛДПР Олегу Капитанову стать главой городского комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, после того как Капитанов попросил врио губернатора Петербурга помочь с прохождением муниципального фильтра, чтобы тоже выдвинуться в градоначальники, Беглов в ответ на это предложил «либерал-демократу» занять кресло главы городского комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики.
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