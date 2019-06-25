Падение рейтинга Порошенко обусловлено украинской спецификой — эксперт

Киев, , 16:07 — REGNUM Рейтинг партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» рушится быстрее, чем предполагалось, заявил политолог Александр Доний в комментарии изданию «Главред».

"Падение рейтинга Петра Порошенко обусловлено украинской спецификой. Оно всё равно должно было произойти, произойдёт, и с этим ничего не поделаешь. И вопрос в объёмах падения — успеет ли бывший президент за этот месяц не потерять проценты», — рассказал он.

Эксперт отметил, что рейтинг, набранный Порошенко во втором туре президентских выборов, оказался нестабильным:

«Процесс происходит ещё быстрее, чем я предвидел. И выяснилось, что эти вожделенные 24,4% не являются стабильным электоратом Порошенко, на что надеялась часть так называемой творческой интеллигенции. И теперь они готовы разбегаться по более перспективным проектам», — считает Доний.

По его словам, голоса от Порошенко перетекают, прежде всего, в партию «Голос» Святослава Вакарчука и другим политсилам.

Политолог подчеркнул, что для того, чтобы спрятаться за депутатской неприкосновенностью, Порошенко мало стать депутатом, ему нужна крупная фракция, которая не даст парламенту проголосовать за снятие с него депутатской неприкосновенности.

«Если он преодолеет барьер, то это будет всего 14 депутатов, на голоса которых могут не обращать внимания, то для бывшего президента это уже будет катастрофой, с вероятными криминальными преследованиями», — подытожил Доний.

Напомним, по инициативе бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, против Порошенко возбудили пять уголовных дел.

Читайте также: Пятое уголовное дело заведено на Петра Порошенко

А также: На грани барьера: партия Порошенко может не пройти в Раду следующего созыва