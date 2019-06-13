На грани барьера: партия Порошенко может не пройти в Раду следующего созыва

Киев, , 16:42 — REGNUM Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» может и не попасть в новую Раду по итогам досрочных парламентских выборов, заявил сегодня, 13 июня, украинский политолог Сергей Быков.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно данным опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», которые были обнародованы 12 июня, «Европейская солидарность» Порошенко набирает лишь 7,9% при проходном барьере на выборах в 5%. При этом лидером электоральных симпатий остается партия Зеленского «Слуга народа», которую готовы поддержать 47,5% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

«ЕС-овцы немного проседают после ребрендинга. У них падает мобилизационный потенциал… В парламент также проходит «Голос» Святослава Вакарчука. Они существенно ощипывают электорат Порошенко. Если так пойдёт и дальше, то «евросолидаристы» могут оказаться на грани барьера. Ощипывать реваншистов помогает и (нынешний премьер Украины) Гройсман. Они играют в одном электоральное поле, как представители бывшей власти», — комментирует Быков.

Аналогичное заявление сделал политический эксперт Андрей Вигиринский в комментарии телеканалу «24».

"На электоральном поле «Европейской солидарности» теперь работает «Голос» Вакарчука, объединенные националисты, «Сила и честь» Смешко. Откололся Гройсман и Кличко. Рейтинг партии Порошенко в пределах 7−8%. Но по степени набора оборотов партиями-альтернативами «Европейской солидарности» ее рейтинг будет снижаться», — заявил Вигиринский.

Эксперт подчеркивает, что информационное и административное давление Порошенко на избирателя иссякло, а публичная позиция экс-президента мало чем отличается от его заявлений на президентских выборах.

ИА REGNUM напоминает, что ранее украинские СМИ со ссылкой на информацию из штаба Порошенко заявили, что партия «Европейская солидарность» поставила перед собой задачу не только преодолеть избирательный барьер, но и набрать на парламентских выборах результат, сопредельный c показателем Петра Порошенко во время первого тура президентской гонки.

«У нас стоит задача — набрать 15%. Если рассчитать проходную часть, то с учетом премии в 25% при распределении голосов получается примерно 42−45 человек», — отметил собеседник издания «Новое время» (материал опубликован 10 июня).

Сам Порошенко на съезде партии 9 июня заявил следующее:

«Наша задача — по результатам выборов сформировать мощную фракцию, которая будет отстаивать украинские, европейские и евроатлантические ценности. Которая станет двигателем интеграции в Евросоюз и НАТО».