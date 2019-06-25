Госдума упрощает гражданам Украины получение вида на жительство в РФ

Москва, , 15:44 — REGNUM Законопроект, упрощающий получение вида на жительство в России для граждан Украины, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.

В МВД подсчитали, что принятие закона позволит увеличивать число постоянно проживающих в России до 150 тыс. человек ежегодно.

В дополнение к действующим нормам предлагается без учета квоты выдавать разрешение на временное проживание иностранному гражданину, который является гражданином Украины или лицом без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, признанным беженцем либо получившим временное убежище на территории Российской Федерации; переселяется в Российскую Федерацию на постоянное место жительства в соответствии с международными договорами Российской Федерации о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев.

Правительственным законопроектом также предлагается сократить с шести до четырех месяцев сроки рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на временное проживание.

Отметим, что на рассмотрении Госдумы находится правительственный законопроект, которым предполагается повышение пошлины за получение вида на жительство с 3,5 тыс. до 5 тыс. рублей.

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