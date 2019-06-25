Решение ПАСЕ вернуть Россию объяснили «чувством самосохранения»

Москва, , 15:00 — REGNUM Желание Парламентской ассамблеи Совета Европы вернуть в свой состав представителей России объясняется тем, что без РФ организации просто нечего и не с кем будет обсуждать. Об этом заявил депутат Государственной думы России Алексей Журавлев («Родина») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Та делегация, которая у нас там существует сегодня, у меня вызывает гордость по простой причине: мы европейцам показываем, как надо себя вести. Наши люди ведут себя солидно, чётко и по плану. Это делегация великой страны», — отметил депутат Госдумы.

По его мнению, решение вернуть России полноценные права члена ПАСЕ принял из «чувства самосохранения». Ведь без России организация стала бы не только недееспособна, но и бессмысленна.

«Убери оттуда Россию и обсуждать будет нечего и не с кем. Что будут там обсуждать? Эстонию с Украиной что ли? Да они настолько надоели всем, что своим поведением вызывают только правильную реакцию», — сказал Журавлёв.

Как сообщало ИА REGNUM, российская делегация не станет продолжать работу в ПАСЕ, если её хотя бы немного ограничат в правах, предупредил заместитель председателя Госдумы РФ Пётр Толстой.

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